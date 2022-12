7 nippi, kuidas teha säästlikud jõulukingid

Eesti suurima rahatarkuse grupi Kogumispäevik liikmed jagasid häid ja soodsaid ideid, mida jõuluks lähedastele kinkida. Vaata üle, ehk saad Sinagi siit mõne hea mõtte.

1. Lepi kokku kindel kingituse summa või väärtuse vahemik.

Näiteks 10 euro eest saab korralikust lõngast sokid, kindad, käsitööseebi, küünlaid jms. Kingitust valides arvesta sellega, mida kingisaaja ise väärtustab. Palju annab juurde ka kingituse välimus, seega paki see vahvalt ning ongi armas üllatus olemas! „Kingi konkreetselt seda, mida kingisaaja soovib. Kui asja läheb niikuinii vaja, siis on ju tore ühendada meeldiv kasulikuga,“ sõnas üks kogumispäeviklane. Temal on sõpradega kombeks üksteisele oma soovidest ette teada anda. Mõistlik on teha näiteks ühine tabel, kuhu iga kingisaaja paneb kirja paar mõtet, mida soovib kokku lepitud raha eest saada, ning tegija valib neist sobivaima välja.

2. Aegumatu kodune hoidis.

Üllata lähedast enda tehtud moosi, kompoti, salati, siirupi või hoopis purgi seentega. Rahakulu on väike, kuid kink teeb saaja igati õnnelikuks. „Hoidistega on nii ja naa, peab teadma, mis teistele meeldib ja mida süüakse. Mesi tundub selline universaalne kink,“ leidis üks kogumispäeviklane. Teine andis veelgi ideid juurde: „Mina kasutan kingitusteks palju oma toodangut – meepurgid kõigile (endal on mesilased), hoidised (näiteks sidrunivõie on kõigi lemmik) või hoopiski küpsised ja kommid.“

3. Odavaim elukindlustus – helkur.

Aegumatu ja oluline, sest neid kipub ju ikka kaduma. Vali poest mõni ilus helkur või meisterda see hoopis ise.

4. Käsitöömaius ja -tee.

Valmista ise täisterakaerahelvestest, seemnetest, pähklitest, kuivatatud puuviljadest ja tumedast šokolaadist müsli. Kalla segu kihiti ilusasse purki ning vitamiinipomm ongi valmis! Seda kingitust on soodsam teha siis, kui kingisaajaid on mitu. Teine võimalus on panna nurmenuku- ja pärnaõitest ning piparmündist kokku looduslik teepakike, mis on külmal ajal alati teretulnud.

5. Ühiste tegevuste kinkekaart.