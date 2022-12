Kauaoodatud Tallinki laeva MyStar esimene reis toimub järgmisel nädalal

Läänemere kõige uuema ja kaasaegseima laeva MyStar kauaoodatud esimene reis toimub järgmisel teisipäeval, 13. detsembril kell 13.30 Tallinnast Helsingisse.

„Meil on väga hea meel, et sel nädalal on kätte jõudnud aeg tervitada ja võtta vastu meie laevastiku perre selle kõige uuem liige, Läänemere kõige eredam täht, süstiklaev MyStar,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Laeva MyStar kauaoodatud saabumine tähistab Tallinna-Helsingi laevaliini jaoks uue ajastu algust, mil klienditeeninduse standard on tõstetud veelgi kõrgemale, reisijamugavus on senisest veelgi suurem ja kestlikkus on veelgi rohkem meie äritegevuse keskmes,“ ütles Nõgene.

Plaanide kohaselt väljub MyStar Rauma laevatehasest reedel, 9. detsembril ja saabub Tallinna Sadama Vanasadama D-terminali laupäeval, 10. detsembril.

MyStari meeskond on ühtekokku 208-liikmeline, mille eesotsas on kolm kaptenit: Vahur Ausmees, Aivar Moorus ja Ain Aksalu.

Laeva üleandmine Rauma laevatehasest Tallinkile on pikka aega veninud. Eelmise aasta lõpus lubas Tallink, et laev hakkab opereerima juunikuust, kuid seda ei toimunud erinevate ehituslike tõrgete tõttu. Seejärel lubati laeva üleandmist oktoobris, kuid ka see lükkus erinevate probleemide tõttu edasi.