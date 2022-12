Helsingist väljunud lennul sai inimene infarkti. Surnud reisijaga tuli edasi lennata kuus tundi

Lennufirma Singapore Airlines kinnitas Iltalehtile, et Frankfurdist Singapuri suunduva lennu SQ325 lennuk pidi meditsiinilise probleemi tõttu tegema vahemaandumise Istanbulis. Krambihoo tagajärjel suri 83-aastane sakslane, kes reisis koos abikaasaga Austraaliasse.

„See on olnud täiesti kohutav. Surnud mees, kellega ma olin rääkinud, oli minu kõrval kuus tundi. Konditsioneer ei töötanud. Ma olen kurnatud. See oli kohutav,“ rääkis Lola Pähkinämäki Iltalehtile.

Pähkinämäki sõnul jõudis ta enne mehe krambihoogu temaga rääkida: „Ta ütles, et unustas ravimid maha ja et tal on 2010. aastat alates juba olnud kaks infarkti.“