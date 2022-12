Tõelised jõuluelamused leiad Tartust – hakkame pakkima ja teele!

Südalinna jõudes ja mööda Rüütli tänavat jalutades jääb teele mitu kohviteeki, kust haarata värske saiake ning seada seejärel sammud Tartu Mänguasjamuuseumi näitusele „Barbie täiuslikud jõulud!“, et uurida lähemalt, kuidas tähistab jõule maailma kõige ikoonilisem nukk. Kas teadsid, et Barbied said tuntuks just seetõttu, et neile hakati juurde ostma aksessuaare ja kingitusi? Nukkudele kontrastiks saad oma sportlikud oskused proovile panna Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Tubane lumesõda? Seikluslik päkapikkude otsimine? Ekstreemspordialadel mõõdu võtmine? Kõlab põnevalt!