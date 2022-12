Novembris läbis Tallinna lennujaama pea 207 000 reisijat

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on novembri reisijate number väga positiivne. „Üleminek talvisele lennugraafikule tähendab alati reisijate numbri hooajalist langemist, aga seekordse novembriga oleme väga rahul. Kõrge inflatsiooni ja suurte küttekulude taustal on meil hea meel näha, et inimestel ja ettevõtetel on jätkuvalt veidi võimalusi ka reisimiseks,“ ütles Pärgmäe.