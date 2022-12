Säästureis Santorinile: kuidas avastada populaarset Kreeka saart ilma liialt kulutamata

Päevakava esimene punkt oli külastada Oia küla, et süüa hommikust ja teha kohustuslikud turistipildid. Ma olin üllatunud, et Santorini on tõepoolest nii ilus. Isegi pildid ei anna edasi neid imelisi vaateid kaljult ja kohalikku arhitektuuri. Õnneks oli turiste vähe ja käisin esimese asjana imetlemas kirikuid. Kuna tegemist oli sooloreisiga, palusin võõrastelt, et nad minust pilte teeksid. Kõik olid väga abivalmid ja sain ilusad fotomälestused reisilt. Hommikusöök oli äärmiselt kallis – 18 eurot – ja maksin pigem vaate mitte toiduelamuse eest. Restoran oli puupüsti rahvast täis ja inimesed käisid pidevalt tülitamas, sest soovisid minu istekohta.