Naine reisis 18 kuuga 193 maailmariiki: kümme õppetundi, mida ta sellest kogemusest kaasa võttis

Sattusin Lääne-Aafrika Burkina Faso riigis viibides ohtlikku olukorda. Nimelt tungis üks mees minu hotellituppa öösel kell kolm ja see oli tõesti hirmutav. Soovin, et oleksin selle ärahoidmiseks kaasa võtnud ühe nendest uksesulguritest. Soovitan kaasa võtta ka mingisugune enesekaitsevahend, millega vajadusel end sissetungija eest kaitsta. Veel üks asi, mida kasutasin, oli SOS-nupuga satelliit-GPS-jälgimisseade. Juhuks, kui mu telefon ei suuda mind jälgida, siis vähemalt see seade suudab.

Üksinda naisena reisides oli minu jaoks oluline teada, kuidas end kaitsta. Kui oled lühikest kasvu naine ja satud ohtlikku olukorda endast palju suurema ja tugevama mehega, on hea teada, mida peate oma elu päästmiseks tegema. Olen nende naiste suur kaitsja, kes tunnevad Iisraeli võitluskunsti Krav Maga. Peale selle harjutage lihtsalt pisiasju, nagu näiteks kõrvaklappidega tänavatel uitamine, alati oma ümbrusst teadlik olemine ja teadmine, kuhu lähete. Anna alati vähemalt ühele sõbrale või pereliikmele teada, kus sa oled, ära tunne, et pead olema lahke ja kõigile vastama – esikohal on sinu turvalisus.

Kui inimestel on võimalus hankida paar krediitkaarti, millel on head reisipunktide programmid, siis ma tõesti soovitan seda. See säästab kokkuvõttes väga palju Sinu raha.

Minu lemmikud riigid muutuvad pidevalt ja alati on nii raske valida, kui olen nii palju reisinud ja saanud nii suurepäraste kogemuste osaks. Minu arvates on kõige alahinnatum riik Pakistan. See on looduslikult ja kultuuriliselt kaunis maa, kus on lisaks sellele ka väga lahked inimesed.

Ma arvan, et peale Põhja-Korea pole riike, kuhu ma tagasi ei läheks. Isegi kui mul oleks riigis mingi negatiivne kogemus, annaksin ma sellele alati teise või kolmanda võimaluse, sest enamasti sõltub see asjaoludest, päevast või kellega sa koos oled.

6. Avastasin, et hotellid on üksinda reisivatele inimestele tavaliselt ohutumad kui Airbnb'd

Kasutasin Airbnb-d võib-olla umbes 10 korda. Üritasin rohkem hotellides ööbida lihtsalt sellepärast, et üksi reisides kipub see turvalisem olema. Neil on lennujaamast buss, teie vastuvõtus on keegi, kellele saate helistada. Seal on turvalisem. Nii tundsin end turvalisemalt ja leidsin ka paremaid hotellipakkumisi. Tegelikult oli enamiku ajast hotellides ööbimine soodsam kui Airbnb’s. Kuid mul oli Airbnb'des, kus ma peatusin, suurepärased kogemused.

7. Alandlik ja empaatiline olemine võib aidata kultuurišoki vastu

Kui ma 18-aastaselt esimest korda väljaspool Põhja-Ameerikat reisisin, oli see tohutu kultuurišokk. See, kuidas ma aja jooksul kohanesin, oli lihtsalt äratundmine, et need inimesed on täpselt nagu mina – inimene –, kes üritavad ellu jääda ja sellest elust parimat ära kasutada, mis meile antud. Kui suutsin end nende kingadesse panna, tundsin end „kodus“ isegi kõige ebakindlamates kohtades ja see kultuurišokk ei tulnud enam tagasi.

Kõik, mida iga inimene soovib, on sooja sööki, katust pea kohal, puhast joogivett ja kedagi, kes neid armastab. Üldiselt soovib enamik inimesi näidata teile nende riikide ilu, kus nad elavad, ja on põnevil, et seda teile näidata. Ühenduse loomine kogukondadega rohujuuretasandilt, nende ettevõtmiste ja majanduse toetamine ning teiste ja enda alandlikkuse tunnustamine võib avada rahulolu ja inspiratsiooni maailma. Ma leidsin, et enamik riike võtab välisriigist pärit inimesed meeleldi vastu. Kui seda ei tee valitsus, siis rahvas teeb kindlasti.

8. Uuri, kuidas saad oma süsiniku jalajälge kompenseerida