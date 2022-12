Tüdinenud tavapärastest reisipakettidest? Uus aasta toob kaasa rohkem isikupärastatud reise

Inimesed tahavad minna reisidele, mis on teistsugused ja nn ,,kastist väljas’’. Reisid muutuvad isikupärasemaks ja kohandatud täpselt nii, nagu reisija seda soovib. Näiteks ei pea tulevikus hotellisabas seisma, et check-in’i teha. Varsti saab seda teha QR koodi abil, reisija enda telefonist.

Reisikogemus kohandatud täpselt Sulle sobivaks

Isikupärastatud reisimist on pikalt peetud luksusteenuseks, mida enamik rahvastikust endale lubada ei saa. Kuid siiski, on palju inimesi, kes kulutavad reisile rohkem raha selleks, et kohandada see täpselt enda soovide ja vajadustele vastavaks.

Võimalusi selleks on palju - on firmasid, kes viivad reisijad luksuslikele golfi või safarireisidele Lõuna-Aafrikas või teistsuguse kogemuse saamiseks on reisipakkujaid, kes transpordivad inimesed Antarktikasse privaatjahile, mille eest tuleb muidugi kopsakas summa välja käia.

,,Reisijad tahavad oma raha eest maksimumi saada, ja seda mitte liigse aja arvelt. See on asi, millega kõik reisisektoris töötavad inimesed praegu silmitsi seisavad,’’ kommenteerid Suurbritannia reisibüroo Wilderness Scotland asutaja Paul Easto. Kuid see on ka peamine takistus, millega reisibürood ja teenusepakkujad üritavad hakkama saada. Inimesed ootavad reisilt unikaalset kogemust, olenemata reisi hinnast.

Personaliseeritud reisitrendid muutuvad üha populaarsemaks



Osade inimeste jaoks on personaalne ja kohandatud reisikogemus miski, ilma milleta ei ole mõtet reisile minnagi.

Üks hetkel populaarne reisitrend on võimalikult säästlikult ja rahulikult reisida erinevates linnades, kus on pärit reisija esivanemad. Suur rõhk on kohalikega suhtlemisel. Selline reisitrend on populaarne eelkõige reisijate seas, kes reisivad üksi või perede seas, kelle pere koosneb erinevatest riikidest pärit inimestest. ,,Meil on päris hästi õnnestunud leida paigad, kust pärinevad meie klientide esivanemad. See on juhtunud eelkõige siis, kui istuda kohalike inimestega pubis maha ja lihtsalt nendega vestelda,’’ sõnas Easto.