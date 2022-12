Ida-Virumaa aasta turismiettevõte on täiskasvanute spaahotell

Ärimudeli uuendus on ettevõtetele keerulisim väljakutse. Vajadus see läbi viia on praegustel kriisiaastatel paljudel, kuid muudatustega kaasneb alati risk ebaõnnestuda, mistõttu on sellised julged ettevõtted nagu Mehntack OÜ eeskuju ja julgustab ka teisi turismiettevõtteid nii Ida-Virumaal kui mujal Eestis.

Mäetaguse von Rosen spaa tegevjuht Terje Rattur ütles: „Selleks, et energiakriisis ellu jääda, valisime Eestis ainulaadse eristumise, kitsendades sihtgruppi täiskasvanud külastajate peale. Muudatus on osutunud edukaks.“

Peale sel sügisel ellu viidud ärimudeli uuenduse on Mäetaguse von Rosen spaa olnud edukas energiasäästu rakendaja ja võtnud kasutusele erinevad nutikad lahendused. Ida-Viru turismiklastri nõukoja ühe liikmena on spaa piirkonna turismiettevõtete eesträäkija, aidates sektori vajadused viia riigi tasandile. Ühena klastri algatajaliikmetest on see aktiivne ja uuendusmeelne spaa järjepidevalt panustanud Ida-Virumaa kui turismisihtkoha tootearendusse ja turundusse.

Ida-Virumaa aasta turismiettevõtte nominendid on kõik aidanud tõsta maakonna atraktiivsust turistide hulgas. MTÜ Open World – Aleksandr Openko on Narva giid kes oskab ajaloo inimeste jaoks elama panna. Trogar OÜ (Tulivee Villa) on rajanud Liimala randa populaarse turismikeskuse, mis räägib tuliveega salakaubitsejate lugu. Tulivee villa tutvustab rannaelu ajalugu ja võimaldab viia läbi seminare, sündmusi ning pakub ka ööbimisvõimalust.

Konkurss toimus kuuendat korda, kategooriaid oli kokku kaheksa. Laekus senini rekordarv ankeete, üle 130, millega esitati konkursile üle 80 erineva ettevõtte, asutuse.