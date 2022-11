Lennufirma puhkusereiside broneeringud tõusevad hoolimata elukallidusest

Lundgren märkis, et hoolimata majandusolukorraga seotud ebakindlusest oli lennunduses sel suvel „suur nõudlus“. Ka hooajal on märgata suurt nõudlust, sõnas lennufirma juht, lisades, et odavlennufirmadel läheb majanduslanguse ajal tavaliselt hästi, sest „inimesed eelistavad väärtust“.



EasyJet viis 2000 inimese seas läbi uuringu, mille kohaselt kavatseb 64% vastanutest lennata järgmisel aastal välismaale. 70% vastanutest tõid välja, et seavad aastaeelarves puhkuse esikohale muude kulutuste kõrval. Mitmed vastajad tõdesid, et vähendaksid muid kulutusi, näiteks väljas söömist või uute riiete ostmist, et saaksid reisida.



Inflatsioon on Ühendkuningriigis 41 aasta kõrgeim. Lundgreni sõnul on tööstusharu jaoks tulemas suur kulude kasv. Sarnaselt teiste lennuettevõtjatega seisab ka EasyJet silmitsi kulusurvega. Seda, kui palju võivad tõusta piletihinnad, Lundgren ei kommenteerinud.