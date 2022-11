Sissevaade kuue noore ellu üle maailma: mida tähendab, kui oled pidanud oma kodust põgenema

Need noored on: Artur Ukrainast, pärit Horlivkast, mis on hetkel Venemaa poolt okupeeritud. Horlivkast kolis Artur Slovjanski ning oli sunnitud sealt tänavu taaskord lahkuma. Bassam ja Esraa Süüriast, kes põgenesid sõja eest ja elavad nüüd vastavalt Liibanonis ja Jordaanias. Niharlsan Sri Lankalt, kes kolis sealse relvakonflikti tõttu perega Eestisse. Martha Lõuna-Sudaanist, kes elab Keenia pagulaslaagris, ja Mariam Gruusiast, kes pidi lahkuma Shida regioonist, mis on hetkel Venemaa poolt okupeeritud.