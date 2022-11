Energiakriis seab Prantsusmaa suusakuurortid ohu alla

Suusakuurortite omanikud otsivad erinevaid viise, kuidas energiakriisi keskis toime tulla ja vähendada tarbimist. Poolte kuurortite elektriarved on tänavu kuus korda suuremad kui eelnevatel aastatel.

Lisaks sellele on suusakuurortid nende esindajate sõnul valmis ka kunstlume tootmist ja siseruumide kütet vähendama. Küll aga ei muutu nende sõnul külastajate jaoks midagi. ,,Meie eesmärk on teha kindlaks, et külastajad ei tunneks energiakriisi mõju,’’ ütles Prantsuamaa suusakuurortide kompleksi Les 3 Vallees direktor Benjamin Blanc.