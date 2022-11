BRONEERI MAJUTUS -30% | Millised suured hotellidiilid on täna veel saadaval?

Odavama majutuse broneerimist võimaldavad kampaaniad kestavad veidi pikemalt. Just seepärast on veel enne esmaspäeva-teisipäeva saadaval mitmeid variante.



1. Booking: -30% hotellid, hostelid, villad ja korterid

Mida teada Must Reede pakkumiste broneerimisest?

Suurimate kampaaniate puhul ei ole vaja kasutada sooduskoode. Kõige targem on katsetada endale vajalikke kuupäevi ning vaadata, mis hinnad välja tulevad.

Kui lennufirmad korraldavad regulaarselt suuri müügikampaaniaid, siis hotellide ja muude majutusvõimaluste puhul on seda harvem.

Seepärast on Must Reede hea aeg hotelli, hosteli või korteri broneerimiseks. Seejuures tasub aga uurida, millised on konkreetsed ööbimise tingimused.

Mõistlik on teha kindlaks, kas kõik tavapärased hüved on erihinna sees. Kui pole, siis tasub taolise pakkumise kõrvale jätta, sest see pole väärtuslik.



Laiapõhjalised ja kitsamad kampaaniad



Kõige laiapõhjalisemad viisid pakkumistega tutvumiseks on suuremate agregaatorite soodustuste ülevaated nagu Booking, Momondo Hotels ning Expedia.

Samas tuleb arvestada, et kõikides portaalides pole tehtud eraldiseisvat nimekirja tipp-diilidega. Selle asemel tuleb jällegi ise katsetada sobivaid kuupäevi.

Kui oled hinnaga rahul ning see tundub mõistlik, siis tasub broneering ära teha. Enne broneeringu tegemist veendu, kas tegemist on refundable (raha saab tagasi) või non-refundable (broneering on rahaliselt lukus) tüüpi tehinguga.

Lennupiletitele sarnane dünaamika

Tänapäeval toimivad hotellide broneeringusüsteemid sarnaselt lennupiletite süsteemidele. See tähendab, et hinnastus on dünaamiline.

Ühel hetkel kehtivad hinnad võivad saadavuse ning nõudmise-pakkumise suhte tõttu tunduvalt kallimaks minna.