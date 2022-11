Põhjamaade Reisimess Nordic Travel Fair toimub jaanuaris taas, pärast kolmeaastast pausi

Pärast kolmeaastast pausi on messile oodata eriti palju külastajaid. Reisimess toimub 20.-22. jaanuaril 2023 Helsingi messikeskuses.

,,Meil on hea meel koostööd jätkata. Kreeka on olnud soomlaste jaoks üks populaarsemaid sihtkohti ning riigi turismivõimaluste laiemat tutvustamist on soovitud varemgi,’’ ütles Matka Nordic Travel Fair ärijuht Noora Haatainen.