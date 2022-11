Suurbritannia plaanib kahe aasta jooksul kaotada käsipagasis veetavate vedelike piirangud

Muudatus viiakse läbi eelkõige seetõttu, et vähendada turvakontrollis tekkivaid pikki järjekordi.

Suurimad Suurbritannia lennujaamad peavad muudatuse läbi viima hiljemalt 2024. aasta keskpaigaks. Lennujaamad võtavad kasutusele kõrgtehnoloogilised turva skannerid, mis annavad pagasi sisust selgema pildi. Just seetõttu ongi piirangute eemaldamine võimalik.

Reegel kehtestati 2006. aastal pärast seda, kui Briti politsei avastas vandenõu kuni 10 lennuki õhkimiseks joogipudelitesse peidetud lõhkeainetega. Sellest ajast alates on kogu maailmas kehtestatud piirangud vedelike transpordile.

„Tutvustame uusi skannereid järk-järgult. Oleme just alustanud 3. terminali turvaala laiendamist, et kaasata rohkem skannereid,“ ütles Heathrow tegevjuht John Holland-Kay ajalehele The Times.