Suusakeskused valmistuvad uueks hooajaks: loodame, et talv tuleb sama lumerohke kui eelmine

Viljandi lumepark

Viljandi Lumepark valmistub hoogsalt uueks hooajaks. ,,Kui külmakraade on püsivalt -5C ja külmem hakkame lund tootma. Tänapäeval ei saa loota ainult looduslikile lumele,’’ ütles lumepargis töötav instruktor Hillar Hein. Tema sõnul on oluline kohe talve alguses vähemalt 40cm paksune lumekiht lumeparki toota. Seejärel tuleb see korralikult lumetraktoriga kinni sõita ja sellisel juhul võime rahulikult toimetada ning inimestele heal tasemel talvesportimist pakkuda kuni märtsi lõpuni,’’ sõnas Hein.

Teenuste hinnad jäävad Viljandi Lumepargis samaks, nagu eelmisel aastal. Loodame pakkuda teenust, mis on igaühele kättesaadav,’’ ütles Hein. Külastajaid ootab Viljandi Lumepark palju, sealhulgas inimesi üle kogu Eesti. ,,Eelnevad talved on näidanud, et meie talvepargis käivad suusatamas, lumelauaga sõitmas ja snowtuubiga sõitmas inimesed ka Tallinnast, Pärnust, Tartust ja mujalt Eestist,’’ sõnas lumepargi instruktor Hillar Hein.

Ta lisas, et suusa- ja kelgumäe valgustus on sel aastal täiendatud, et see oleks parem ja eredam. ,,Oleme sellel aastal täiustanud ka suusatõstukit, et lastel oleks mugavam seda kasutada,’’ sõnas Hein.

Viljandi Lumepargi tunniajane mäetõstuki pilet maksab 10 eurot, kolmetunnine 15€.

Valgehobusemäe Suusakeskus

Valgehobusemäel käivad usinad ettevalmistused algavaks hooajaks. ,,Näiteks kunstlumetootmiseks vajalik kõrgsurvepump on remonditud ning ostetud uus süvaveepump. Lumekahurite ja traktorite hooldus sai tehtud juba kevadel,’’ ütles Valgehobusemäe suusakeskuse juht Kalju Kertsmik.

Kertsmiku sõnul suusakeskus hetkel hinnatõusu ei plaani, kuid ei ole välistatud, et mingi hetk on nad sunnitud seda tegema. ,,Aeg on ebastabiilne ning me ei tea, mis homne päev toob. Loodame, et külastajad leiavad meid üles nagu eelmistel aastatel,’’ ütles Kertsmik.