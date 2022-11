Uued digilahendused muudavad nutikamaks Eesti turismiäri

Kui suuremates hotellides on digitööriistad juba aastaid kasutusel, siis uutest lahendustest saavad kasu ka väiksemad, sh maapiirkonna turismiettevõtted, kelle teenuste ja ressursihalduse digitaliseeritus on seni olnud madal.

Ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul on turismi harjutud nägema pigem konservatiivse ärina, kus digilahenduseks on eelkõige e-kiri ning palju toimib jätkuvalt ka ruudulise kaustiku abil.

„Digiuuendused pole turismis tegelikult eesmärk iseeneses, vaid panevad pildi uutmoodi kokku, säästes nii klienti kui ka töötajat rutiinsetest toimingutest. Automatiseerides korduvat, tekib rohkem aega tegelda sellega, mis on eriline,“ võttis Aavik kokku turismi digitaliseerimise rolli.

Turismijuht selgitas, et selline investeering on turismis esmakordne ka sektoriülese mõju poolest: „Aastaid on turismi toetusprojektid panustanud ettevõtete unikaalsetesse ärimudelitesse, seekord haaravad uued lahendused aga sadu ettevõtteid ning tekitavad innovatsiooni sektoris laiemalt.“

Mitmed projektid on suunatud Eesti turismis rohketele väikeettevõtjatele ning pakuvad rätsepalahendusi vastukaaluks kõrgete vahendustasudega globaalsetele platvormidele. Toetuse olulisemateks tingimusteks oli, et lahendus oleks uuenduslik, võimaldaks tehnoloogilist liitumist vähemalt sajale turismiettevõtjale ning ühilduks ka väliste infosüsteemidega.

Eesti elamuste booking.com

Tarbija on harjunud populaarses booking.com’is ja ka suurtes hotellides broneerima majutust reaalajas. Ettevõte VisionCraft toob selle tänapäevase mugavuse ka turismiteenustesse, mis ei sisalda majutust. „Neid, kes pakuvad elamust, ent mitte majutust, on turismis palju. Enamasti tuleb täita kliendipäringu vorm ja asuda kirju vahetama, mis on aeganõudev. Uue lahendusega saab kiiresti näha, kas on saadaval saun, matk või elamuslik õhtusöök, reaalajas broneerida ja ka maksta,“ kirjeldas Aavik.