Kuhu minna? Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Muusika

Sel nädalal on erakordne võimalus kuulata orkestri Lords of the Sound kontserte '' The music of Hans Zimmer „. Zimmer on saksa filmihelilooja, kes saavutas oma populaarsuse pärast kultusfilmi „Vihmamees“ linastamist. Hiljem lõi ta muusikat mitmetele Hollywoodi kassahittidele.