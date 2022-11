REAGEERI KOHE | Kümme Musta Reede parimat reisidiili: alates 9 eurost ots

Kõige vähem väärtust pakuvad kampaaniad, mille raames antakse müstilisi -60% ja -90% soodustusi, ent seda ainult tasulistele lisateenustele. Tarbijatel tekib illusioon, et toimumas on oluline reisikampaania. Kuivõrd lisateenused on „nii palju odavamad“, siis võetakse lisasid, mille eest tavapärases olukorras ei tasutaks. Kui aga samal ajal on põhiline eesmärk ehk lennupiletid, reisipakett või majutus n-ö pastakast imetud, siis jääb kampaania tervikuna nõrgaks. Hetkeseisuga leiab taoliseid kampaaniaid kõige rohkem reisibüroode seast ja lennupiletite edasimüüjate sooduskoodide hulgast.



Puudulikud kauglendude pakkumised



Eelnevatele aastatele vastukaaluks on 2022. aasta Must Reede reisipakkumiste hulgas äärmiselt vähe kauglendude pakkumisi. Koroonaeelsel ajal oli suurimate kampaaniate ajal kerge leida lennupileteid nii Tallinnast kui Helsingist Aasiasse, Aafrikasse ning Põhja-Ameerikasse alla 500 euroga. Hetkeseisuga pakub kõige paremate hindadega pikamaalende SAS Scandinavian Airlines. Kohati on saadaval edasi-tagasi lende New Yorki alla 400 euroga algusega Tallinnast.