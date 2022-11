Homme avatakse Raekoja platsil Tallinna Jõuluturg

See aasta on jõuluturg igapäevaselt kauem lahti kui eelnevatel aastatel, turgu saab külastada kuni kella kaheksani õhtul. Uue kujundusega laval on nädalavahetustel tihe kultuuriprogramm. Traditsiooniliselt – nüüd juba üle 580 aasta – püstitatakse Tallinna Raekoja platsi keskele jõulupuu. Seekord on jõulupuu 15 meetrit kõrge ning kasvanud Anija vallas, Mustjõe külas. Kuusk on ehitud kuldset tooni kuulidega, lambid ja valgusketid säravad nii külma kui sooja valgusega.