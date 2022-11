Viis riiki, mida tasub külastada, kui oled tulihingeline jalkafänn

1. Manchester, Suurbritannia

Kogu Manchesteri linna ühendab suur armastus jalgpalli vastu. Seda kinnitab fakt, et Manchesterist on pärit maailma ühed suurimad jalgpallitiimid: Manchester United ja Manchester City. Lisaks sellele asub linnas ka Rahvuslik Jalgpalli Muuseum, mida lihtsalt peab jalkafännina külastama. Premier League'i asutamise aastatest saadik (1992-1993) on Manchesteri tuntuimad jalgpallitiimid võitnud kahe peale kokku 19 tiitlit. Manchester on tuntud ka oma elava muusika poolest ning vaid pooletunnise rongisõidu kaugusel asub kaunis Peak District looduspark.

2. Barcelona, Hispaania

Kuigi Messi vahetas tiimi ja on nüüd Pariisi jalgpallitiimis, on Barcelona sellest hoolimata ideaalne riik, mida mänguentusiastina külastada. Tasub sõita Camp Nou'sse, et näha mängimas FC Barcelona tiimi, kes on Real Madrid'ist vaid ühe La Liga tiitliga maas. Seejärel saab arutada kohalikega rannas mängutulemusi, samal ajal nautides riigile iseloomulikke tapa'sid ja hiljem külastades kohalikku turgu ja poode.

3. Istanbul, Türgi

Istanbulis tegutsevad mitmed jalgpalliklubid ja nad on kõigi peale kokku võitnud peaaegu 90% kõikidest Türgi Super Lig võistlustest. Seetõttu on Istanbul saanud ,,esinduslinna'' tiitli, kui rääkida jalgpallist. Suured ajaloolised klubid on Galatasaray, kes on võitnud 22 tiitlit, Fenerbahce, kes on võitnud 19 tiitlit ja Beskitas, kes on võitnud 16 tiitlit. Vaata mäng või kaks ja seejärel mine linna avastama: ajaloost ja kaunitest paikadest Istanbulis puudust pole.

4. Brugge, Belgia

Brugge on tõeliselt lummav linn, oma kauni arhitektuuri ja keskajalise hõnguga. Brugge jalgpalliklubi omab teise kohana enim Belgiale võidetud tiitleid ja on vastasseisus teise suurima linna jalgpalliklubi, Cercle Brugge'ga.

5. Glasgow, Šotimaa