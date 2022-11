Selgusid TOP20 Eesti parimat restorani

White Guide on piirkondlik restoranide gastronoomiline juhend, millel on oluline mõju Põhjamaade kokakunsti ja restoranikultuuri arengule.

White Guide on kvaliteedi sümbol ja selle eesmärk on aidata gurmaanidel tipptasemel restoranides navigeerida. Esimest korda hinnati Eesti restorane White Guide Nordic metoodika järgi 2015. aastal. Sellest ajast alates on igal aastal nimekirja kantud umbes 100 restorani.