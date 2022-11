Tulevikus lennujaamas passi enam vaja pole. Lennukile saab biomeetrilise tuvastusega

Biomeetriline näotuvastus on üks esimesi samme, mida Air New Zealand teeb, et muuta reisimine mugavamaks ja vähendada sellega kaasnevat stressi. Biomeetriline isikutuvastus tähendaks, et reisijad ei peaks passi näitama ega seda isegi lennujaamas kotist välja võtma.

Kuidas see protsess siis ikkagi välja näeb?

Kui reisija siseneb USA’sse, avanab talle võimalus registreerida USA tolliametis oma biomeetrilised andmed. Samu andmeid kasutatakse reisijate pardaminekul, kui on vaja tuvastada reisija isik. Reisijate biomeetrilised andmed on rangelt ainult USA tolliameti käsutuses ja keegi teine neile ligi ei pääse, sealhulgas ka m lennufirmad.

Air New Zealand’i esindaja Nikhil Ravishankari sõnul kiirendab biomeetriline isikutuvastus pardalemineku protsessi, mis teeb reisimise nii personali kui reisijate jaoks mugavamaks ja paremaks. ,,Oleme klientidelt kuulnud, et nad sooviksid, et nende lennujaamas veedetud aeg oleks mugavam ja vähem stressi tekitav,’’ ütles Ravishankari.

Ta lisas, et Rahvusvahelise Lennutranspordi ühingu (IATA) andmetel näevad üle 75% reisijatest biomeetrilises isikutuvastuses suurt potensiaali ja soovivad kasutada seda passi ning pardakaardi asemel. ,,Uut tehnoloogiat on praeguseni proovinud 1000 reisijat ja tagasiside on olnud äärmiselt positiivne,'' lisas Ravishankari.

Järgmisena plaanib lennufirma rakendada biomeetrilist isikutuvastust USA San Francisco lennujaamas.