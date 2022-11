Tallinki My Stari halb õnn jätkub: laev on endiselt dokis, tarne lükkub taas edasi

Ta lisas, et Tallink teeb laevatehasega jätkuvalt väga tihedalt koostööd selleks, et liinile jõuaks parim võimalik laev, ning nad ei ole valmis laeva tehnilise poole pealt tegema ühtegi kompromissi. „Jätkame tööd parima tulemuse nimel seni, kuni vaja,“ sõnas Tuulik.

Tallink vabandab kõigi klientide ees, kes viimaste kuude jooksul mitmel korral MyStarile pileteid on ostnud, ning annab esimesel võimalusel kõigile reisijatele teada, millal MyStari liiniletulekut on oodata.

Laeva üleandmist on mitu korda lubatud, kuid iga kord on see seni edasi lükkunud. Viimati oktoobris lubas Tallink, et laev hakkab opereerima novembri teises pooles. Kõige esialgsema kava järgi pidi laev liinile tulema juba aasta alguses, kuid on seni erinevate probleemide tõttu veninud.