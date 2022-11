Baltic Princessilt kadunud inimest ei leitud: videomaterjal tõestas, et reisija ronis laevatekil

Ahvenamaa merel korraldati reedel ulatuslikke otsinguid, et leida merre kukkunud reisija. Aktiivsed otsingud lõpetati tulemusteta kella üheteistkümne paiku. Inimene on siiani kadunud.

Merepäästedirektor Jim Kvarnström ütles reedel Yle -le, et pealtnägija sõnul oli merre kukkunu roninud laevatekile. Info tõesust kinnitati hiljem.

„Laeval on kaameravalve ja selle põhjal on olnud võimalik kinnitada, et sinna on roninud inimene,“ ütles Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd.

Videokaadrist on näha, et inimene ronis päikeseteki katusele. „Laeval on mitu kohta, millel ronimine on absoluutselt keelatud, sealhulgas päikeseteki ülemine osa, kus inimene ronis,“ ütles Nöjd.

Arvatav merre kukkumine juhtus neljapäeva ja reede vahel kella kolme ajal. Merepäästekeskus sai teate juhtunust kell seitse hommikul. Neljatunnist hilinemist seletatakse teadlikkuse puudumisega.

Vaadati üle valvekaamera videokaadrid ja inimest otsiti laevalt. „Laevalt aga kedagi ei leitud ja kadunud reisija sõbral polnud teavet, et inimene oleks tegelikult hüpanud, libisenud või kukkunud,“ ütles Nöjd.

„Keegi ei saa kogemata laevalt alla kukkuda, kuid see hõlmab endas üle parda hüppamist või liikumist kohtades, kus pole lubatud liikuda. On ka juhtumeid, kus kahtlustatakse merre hüppamist, kuid inimene on hiljem laevalt leitud,“ lisas Nöjd.

Juhtumi ajal viibis laev Turu ülikooli majandustudengite korraldatud kruiisil. Kadunu isik on teada.