Finnairi streik mõjutab ka eestlasi: ,,Loodan, et Finnair maksab kulud kinni''. Lisatud lennufirma kommentaar

,,See teade oli suur šokk'', ütles Soome stjuardesside liidu president Marianne Arteva. Arteva sõnul on Finnair koos personaliga pidanud kulude kokkuhoiu läbirääkimisi terve sügise jooksul, kuid edutult.

Eestlase Karmo Paju lend Bangkokki pidi väljuma eile õhtul kell viis, kuid Paju sõnul väljub see alles esmaspäeva hommikul.

„Loodan, et Finnair aktsepteerib sellest tulenevaid lisakulusid,“ ütles Paju. Ta lisas, et ei tea Finnairi taustast palju, kuid arvab, et oma õiguste eest tuleb seista ja nende eest võidelda.