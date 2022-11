Inimesed reisivad üha enam Lähis-Ida riikidesse

USA reisibüroo Travelzoo New Yorgi osakonna juhataja Julie Freemani sõnul on inimesed hakanud reisima riikidesse, kus nad varem käinud ei ole. Selle asemel, et minna tagasi riiki, kus nad on varem meeldiva kogemuse saanud, soovivad reisijad avastada miskit uut ja põnevat.

USA reisibüroode ühingu esimees Terry Dale sõnas, et inimestel on tekkinud suur huvi Lähis-Ida riikide vastu ja praegu just sinna palju reise broneeritaksegi. Teiste hulgas on suuresti esindatud näiteks Araabia Ühendemiraatides asuv Dubai.

Ka kõik hinnas (all inclusive) reisid on inimeste seas jätkuvalt populaarsed. Travelzoo turundusjuhi Aizaz Sheikhi sõnul tahavad inimesed pärast viimaseid keerulisi aastaid lihtsalt puhata ja lõõgastuda, mida üks kõik hinnas reis võimaldabki. Ta lisas, et kuna kõik hinnas reisid on kliendi jaoks niivõrd mugavad ja stressivabad, on need Sheikhi hinnangul ka tulevikus väga populaarsed.

Inflatsioon USA reisibüroode ühingu esimehe Dale'i jaoks suur probleem ettevõtte vaatevinklist ei ole. Inimesed reisivad hinnatõusust hoolimata, lennukid ja lennujaamad on rahvast täis.