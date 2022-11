Kolm põhjust, mis peaksid valima Dublini enda järgmiseks reisisihtkohaks

Elav muusika

Dublin on tuntud oma fantastilise muusikamaastiku poolest, kus mängitakse elavat muusikat isegi kõige väiksemates baarides ja inimesed üle kogu maailma tulevad neid kontserte nautima. Dublinile mõeldes võib esmalt meelde tulla traditsiooniline iiri folkmuusika, kuid selles linnas on lihtne näha kvaliteetseid esinemisi mis tahes žanrist.

Kui soovite siiski iiri muusikat näha, on parim valik minna traditsioonilisse pubisse. O'Donoghue's, O'Neill's ja Oliver St John Gogarty on mõned baarid, mida peaksite iiri muusika kuulamiseks külastama. Nende pubide atmosfäär on midagi, mida igaüks peaks korra elus kogema.

Dublin on suurepärane sihtkoht ka jazzifännidele. Kohad, mida võiks külastada, on näiteks Arthur's Jazz & Blues Pubi, kus saab ka einestada, ja Big Romance, kust leiab nii maitsvaid kokteile kui pitsasid.

Grand Social on üks linna tuntumaid kohti, kus korraldatakse kontserte, aga ka näiteks komöödiaetendusi ja spordiüritusi. Teisena võiks külastada klubi nimega The Workmans, mis korraldab samuti mitmesuguseid etendusi ja üritusi.

Hea toiduelamus

Dublini toidumaastik on avastamist väärt. Linnas on nüüd kuus Michelini tärniga restorani – üks neist Chapter One - eesotsas Soome peakoka Mickael Viljaneniga. Restoranis on kombineeritud kohalikud toorained prantsuse tehnika ja rohke loomingulisusega ning see on pälvinud kriitikutelt kiitvaid hinnanguid. Kui soovid klassikalisemat peent söögikogemust, serveerib Patrick Guilbaud luksuslikke roogasid, nagu näiteks homaar ja Iiri veiseliha.

Dublin ei vea alt isegi siis, kui reisid väikese eelarvega. Hommikusöögiks või lõunasöögiks proovige Tangi, kus pakutakse mõistliku hinnaga, kuid sellegipoolest väga maitsvaid roogasid. Seal saab nautida näiteks tatrapannkooke või Lähis-Ida salatit. Odava ja rõõmsa õhtusöögi jaoks minge El Gritosse, mis on üks parimaid taco kohti Iirimaal, kirjutab Finnairi väljaanne BlueWings .