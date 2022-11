Eestlane reisib hinnatõusust hoolimata sama palju kui varem

Reiside hinnad on jõudsalt kasvanud, kuid reisijatest puudus ei ole

Reisibüroo Go Traveli turundusjuhi Kädi Puparti sõnul on puhkusepakette ostvate klientide arv võrreldes 2019. aastaga kasvanud ca 8% ja reisi keskmine hind on tõusnud ligikaudu 15%.

Estraveli turunduse projektijuht Külliki Malken nendib, et eraklient reisib sama palju kui varem, hinnatõusust hoolimata. „Kuna hinnad on kallimaks läinud, siis pigem ostetakse just pisut kallima hinnaga pakette kui näiteks aasta tagasi,’’ ütles Malken. Ta lisas, et kui võrrelda Eesti reisikorraldajate müüki Estravelis 2021. aasta oktoobrit tänavusega, siis hind reisija kohta on keskmiselt 18% võrra kõrgem kui aasta tagasi samal ajal.

Estravel Baltic septembrikuu käive oli ajaloo suurim, ulatudes 12,5 miljoni euroni. „Eesti Estraveli müügitulemus oli 8,6 miljonit eurot,’’ ütles Malken.

„Septembri tulemused olid üle ootuste head,“ ütles Estraveli müügidirektor ja juhatuse liige Kaire Saadi. „Suurim faktor kõikide Balti äriüksuste kasvus on olnud uute lepinguliste äriklientide lisandumine, kuid ka eraisikute ostud on tugevas kasvus.“

Seega reisivad eestlased varasemate aastatega võrreldes isegi rohkem ja on nõus sellele palju raha kulutama.



Hea hotell on eestlase jaoks olulisel kohal

Malkeni sõnul eelistab Estraveli klient hea kvaliteediga hotelli. „Ei ole märganud, et oleks hakatud kokku hoidma,’’ lisas ta.

Ka Go Traveli kliendid on hakanud eelistama kõrgemate tärnidega hotelle. „Hinnanguliselt valivad reisijad varasemaga võrreldes paremaid hotelle ning muidugi on toimunud ka üleüldine hinnatõus,’’ ütles Go Traveli turunduse projektijuht Kädi Pupart.

Ta lisas, et inimesed ei broneeri reise vaid lähikuudesse, nagu eelnevatel aastatel on kombeks olnud. „Pigem planeeritakse juba pikemalt ette ja ostetakse ka kevadesse ning isegi sügiskoolivaheaega,’’ ütles Pupart.