Airbnb tegevjuhi kodus saab tuba broneerida tasuta

„Ma elan siin, nii et ma olen ka ise siin,“ ütles Chesky kolmapäeval Twitterisse postitatud videos, kus on näha, kuidas ta oma kodu pildistab. „Ma tegin seda 15 aastat tagasi ja teen seda uuesti,“ lisas ta, meenutades Airbnb algusaegu, kui ta koos toonase elukaaslasega üüris välja oma San Francisco korteris õhkmadratseid.

Chesky sõnas CBS Morningsile antud intervjuus, et ta pakub majutust Airbnb-s, et näidata inimestele, et „kui mina, Airbnb asutaja, saan seda teha, siis saate seda ka teie teha“. „See on kena magamistuba, kus on ka veidi Airbnb ajalugu. Ma küpsetan teile värskeid küpsiseid ning te saate koos minuga jõusaalis käia ja pargis jalutada.“