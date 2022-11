Põhja-Euroopa parim lennufirma plaanib tohutuid koondamisi. Ohus on iga neljas töökoht

Töökohtade kärpimise plaani kulisside taga on vajadus säästa. Juba koroonapandeemia andis ettevõttele valusa löögi, kuid Venemaa õhuruumi sulgemine nõrgendas Finnairi kasumit veelgi. Nii on käesoleva aasta perioodil jaanuar–september kandnud ettevõte kahjumit summas 182 miljonit eurot. Eelmine aasta oli see 470 miljoni suurune ning 2020. aastal koguni 600 miljoni euro suurune kahjum.