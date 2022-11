TOP 6 ööbimiskohta Rootsis, mis jäävad kogu eluks meelde

„Rootsis on unikaalseid ööbimiskohti igale maitsele, alates vanadest laevadest kuni maastikulähedaste puumajadeni ja luksuslike glämping-kohtadeni. See on hea võimalus võtta ette üks autoränd: kõigest 10 tundi meresõitu Paldiski-Kapellskär liinil ning juba oledki Rootsis, kus jääb vaid mõni tund sõita meeldejäävasse ööbimispaika,“ kirjeldab DFDS Groupi rahvusvaheline müügijuht Enely Muna, tuues välja kuus soovitust omanäoliseks majutuselamuseks.

1. Silleruds Station

Silleruds Stationis pakutakse majutust vanades rongivagunites, mis olid varasemalt osa Rootsi rongifirmast Statens Järnvägar. 1954. aastal tegi vagun oma viimase sõidu vapralt Stockholmist Berliini, kuid hetkel on see hoolikalt renoveeritud ööbimispaik. Lisaks rongielamusele ootab külastajaid ka piirkonnas asuv golfipark ning mitmed kalapüügikohad.

2. Salt and Sill ujuvhotell

Salt and Sill Floating hotell ehk ujuvhotell asub otse fjordides. Kahekorruseline maja on ehitatud ujuvatele pontoonidele, lisaks kuuluvad hotelli juurde ka saun ja lounge-paadid. See on imeline võimalus nautida kaunist päikeseloojangut otse voodist!

3. Viking Barque

Viking Barque on üks 14-st neljamastilisest laevast maailmas, mis jõudis Rootsi ligi 70 aastat tagasi. Selles majutuses ööbitakse tubades, mis on kaunistatud tuntud merekunstniku Frantz Glatzli poolt. Külastajate sõnul uinutakse selles majutuses otse Vikingite reiside ja seikluste keskel!

4. Blåbergen Spa

Kilsbergensis, mida nimetatakse ka „sinisteks mägedeks“, asub Blåbergen spaa. See on koht looduslähedasteks elamusteks – külastajad tulevad siia, et kogeda Blåbergeni õllejoogat, muusikaõhtuid laudas ja hamam-spaad ehk Türgi aurusauna, kuid eelkõige selleks, et veeta öö mugavalt looduses. Kilsbergensis saab valida luksusliku glämping telkide või hubaste hüttide vahel.

5. Naturbyn