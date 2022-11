Järgmise aasta põnevaimad reisitrendid: keskkonnateadlikkus, kaugtöö ja biomeetrilised maksed

„Tulevik on kohal ja see on varasemast väga erinev. Inimesed tahavad oma mõju planeedile vähendada ja seeläbi panevad reisides enim rõhku inimsuhetele ja ühiskonnale tervikuna,’' sõnas Amadeus firma asepresident Daniel Batchelor.

Ta lisas, et tänapäeva tehnoloogia abil on võimalik need eesmärgid täita. „Reisinduses on praegu väga põnev aeg. Kõik muutub suure kiirusega ja ka tarbijate ootused ja eelised on muutumas leidlikumate lahenduste poole,’’ ütles reisitehnoloogia firma Amadeus asepresident Batchelor.

Suurimad faktorid, mis muudavad reisindust uuel aastal, on virtuaalreaalsuse avastamine ja selle sidumine reisimisega, võimekus töötada ükskõik kust ning uued biomeetrilised võimalused.

Reisimine ei jää uuendlikest tehnoloogiavahenditest puutumata

Amadeusi kohaselt on reisikonsultandil võimalik virtuaalreaalsuse abil reisijat aidata täiesti uuenduslikku meetodit kasutades. See on reisimine, aga mitte sellisel moel, nagu me täna seda teame. Reisijad saavad kogeda uusi kultuurilisi kogemusi virtuaalses maailmas, kasutades selleks virtuaalreaalsust.

Biomeetrilised makseviisid nagu Apple Pay ja Google Pay teevad reisinduses suure arenguhüppe. Näiteks saab tulevikus maksta rongipiletite eest biomeetrilist maksevahendit kasutades või lennukis rooga tellides ei pea enam rahakoti väljavõtmise pärast muretsema – ka sellise ostu eest tasumine muutub reisija jaoks palju mugavamaks.

Mida vähem, seda parem

Ka vähema pagasiga reisimine on muutumas populaarseks trendiks. See tuleneb reisijate keskkonnateadlikumast mõtte- ja käitumisviisist ja enam ei soovita osta disaineri poolt toodetud pagasit puhtalt brändinime pärast.

Lisaks sellele muutub kaugtöö mitmete ettevõtete jaoks levinuimaks töötegemise viisiks, mis omakorda lubab töötajatel veeta rohkem aega välismaal, kui neil peaks see soov olema.