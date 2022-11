Kruiisiturism kogub inimeste seas üha enam populaarsust

Kruiisilaevafirma Royal Caribbean International juht Jason Liberty on kruiisireiside osas märganud suurt nõudluse kasvu, kuigi ta sooviks, et see oleks veelgi kõrgem.

Liberty lisas, et kruiisireis on reisija jaoks väga mugav, sest kõik puhkuseks vajalik on laeva peal olemas. ,,Võtame inimeselt puhkusereisiga kaasneva stressi ära,’’ sõnas Liberty.

See meelitabki inimesi kruiisireisi ostma, eriti praegusel ajal, kui kütusehinnad on laes ja lennundus alles stabiliseerub pärast keerulist suve.

,,Kruiiside järele on praegu reisijate seas väga suur tung,'' ütles USA reisibüroo Fora kaasasutaja Henley Vazquez. Ta lisas, et nad on nelja kuu jooksul broneerinud ligi 100 kruiisi. Reisibüroo jaoks on see tulnud üllatusena, sest büroo keskendub peamiselt luksushotellide majutusele.

Koroonaviirus reisijatele enam muret ei tee. Reisikindlustusfirma Squaremouth küsitlusel osalenud vastajatest üle 65% ei karda enam koroonaviirusega nakatuda ja see ei ole neile kruiisi planeerimisel takistuseks. Eelmisel aastal läbiviidud küsitlusel ei tahtnud 63% vastanutest kruiisile minna, sest kartsid nakatuda koroonaviirusesse.