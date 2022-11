Tallinn on Euroopa üks ihaldusväärseim reisipaik

Wanderlusti esindaja sõnul on tegu auväärt tiitliga, mida ei ole lihtne Euroopa linnadel üldjuhul saada. „Seda auhinda on raske võita, sest konkurents on väga tihe,“ sõnas Wanderlusti esindaja Christina Wildman Mullett. „Selle ihaldatud auhinna võitmine on tunnustus sellest, kui palju Eesti jätkuvalt kõnetab meie nõudlikke Wanderlusti lugejaid – see on midagi, mida oleme alati teadnud.