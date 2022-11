Maailma pikimal naisel õnnestus esimest korda reisida lennukiga

Maailma pikim naine Rumeysa Gelgi on 215,16 cm pikk. Lennufirma Turkish Airlines kohandas ühte oma lennukit, et võimaldada naisel lennata San Franciscosse. Selleks eemaldati lennukist kuus istet ning asendati need spetsiaalsete kanderaamidega, kus Gelgi sai lamada 13-tunnise lennu ajal, vahendas MailOnline.



25-aastane Gelgi polnud kunagi varem lennanud oma pika kasvu tõttu. Naisel on Weaveri sündroom. Juba lapsena oli ta liiga pikk, et mahtuda lennuki istmele. Tavaliselt liigub Gelgi ratastooli või kõndimiskäru abil. Naine jagas oma esimest lennureisi ka Instagramis. „See oli mu esimene lend, mis ei jää kindlasti viimaseks,“ sõnas ta oma sotsiaalmeedia kontol. Naine sõitis Californiasse, et edendada oma karjääri tarkvaraarenduses.