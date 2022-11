Kas Las Vegas on endiselt maailma meelelahutuspealinn?

Las Vegase üheks tõmbenumbriks on hasartmängud. Sealt võib leida maailma suurimaid ja populaarsemaid kasiinosid. Kahtlemata on Las Vegas maapealsete kasiinode hasartmängude osas endiselt maailma meelelahutuskapital. Kui Las Vegase domineerimisele hasartmängude osas on üks suur väljakutse, siis pigem online hasartmängud kui mõni muu maismaapõhine sihtkoht. Siiski on online-hasartmängud ja maapealsed hasartmängud erinevad ning saavad ka koos eksisteerida.