Riia kehtestab järgmisel aastal turismimaksu

Alates 2023. aasta jaanuarist hakkab Riias kehtima turismimaks. Riia ametnikud on teatanud, et majutusasutustelt võetava maksu suuruseks on 1 euro öö eest külastaja kohta. Maksimaalne nõutav summa on 10 eurot, mis tähendab, et turistid, kes viibivad linnas pikemalt, ei pea tasuma maksu pärast kümnendat päeva.