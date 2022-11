KANAARIDE HINNAVAATLUS | Lennudiilid alates 82 eurost

Hetkeseisuga pakuvad suurimat väärtust Fuerteventura ja Gran Canaria. Kõikidest Kanaari saartest on kõige kallimad piletid Tenerifele. Põhjuste hulk kuulub lennureisijate kõrgem huvi ja kopsakad lennujaamamaksud.



1. Edasi-tagasi Tallinnast või Riiast Furteventurale al 82 €

5. Kanaaride hinnataseme võrdluseks: Edasi-tagasi Tallinnast või Riiast Madeirale al 93 €



Kanaari saarte suunal on enim mõjutanud hindade alanemist Ryanairi ohtrad sooduskampaaniad. Üksikute odavlendude kombineerimise on see algusega Tallinnast ja Riiast tunduvalt odavamaks muutnud. Samaaegselt on Helsingist aga odavate lendude saadavust vähe iga Kanaari saarte sihtkoha suunas. Mõjufaktorite hulgas on jätkulendudeks sobilike odavlennufirmade suunade vähesus.

Tihtilugu pakub Norwegian algusega Helsingist soodsaid Kanaari saarte otselende. Odavaimad edasi-tagasi lennud on alanud vaid 89 eurost. Hetkeseisuga on aga nõudlus sedavõrd põhjanaabrite juures olnud, et Norwegiani otselendude hinnad küündivad edasi-tagasi suunal kohati 350-500 euroni.

45-eurosed Kanaaride piletid on minevik

2021. aasta sügis-talvisel hooajal oli võimalik kiirematel huvilistel leida edasi-tagasi lennupileteid Tallinnast Tenerifele vaid 45-60 euroga.

Selleks hooajaks on aga sedavõrd odavad hinnad minevik. Kitsamalt kütuse hinnad, reisinõudluse tugev taastumine ning laiemalt inflatsioon pidurdavad taoliste lennupileti kombinatsioonide esinemist

Kas Kanaari saarte lennupiletid võivad veel odavamaks muutuda?

Lähikuudel on madal tõenäosus, et antud hindadest oluliselt odamaid lende turule paisatakse. See saaks juhtuda vaid Wizz Airi või Ryanairi suurkampaaniate ajal.

airBaltic üllatas samuti keskmisest tunduvalt odavamate Kanaari saarte lennupiletitega 1. novembril. Siiski müüdi lõviosa kampaaniahindadega pileteid välja esimeste tundide jooksul.

Tänase seisuga pole enam airBalticu soodsaid lende Tenerifele ega Gran Canariale saadaval. Tavaliste lennupiletite hinnad jäävad vahemikku 350-500 eurot algusega Tallinnast läbi Riia lennujaama.