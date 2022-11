AirBalticu Airbus A220-300 lennuk on tänaseks kandnud 10 miljonit reisijat

AirBalticu president ja tegevjuht Martin Gauss: „Koos meie koostööpartnerite ja reisijatega on mul väga hea meel tähistada nii olulist verstaposti meie lennufirma ja selle lennukipargi ajaloos. airBaltic oli esimene lennufirma, kes alustas regulaarset tööd Airbus A220-300 lennukiga, mis alguses figureeris Bombardier CS300 nime all. Oleme jäänud kunagi tehtud valikuga võitjaks ja saanud suurepärase kogemuse, mida uus lennuk oma reisijatele pakub.“

„Viimase kuue aasta jooksul on A220-st saanud lennufirma tugev alustala ja visiitkaart, mis on väärtustatud ja armastatud nii meie klientide kui ka meeskonna poolt. Alates maist 2020 on airBaltic’u lennud olnud opereeritud vaid ühe lennukitüübi poolt ja see on mitmes aspektis väga hästi toetamas meie äritegevust“ lisas Gauss.