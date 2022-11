Samm kliimaeesmärkide poole. Prantsusmaa ja Saksamaa kavandavad noortele sooduspileteid rongisõitudeks

Prantsusmaa ja Saksamaa kavatsevad anda välja „Prantsuse-Saksa rongipileti noortele“, teatasid transpordiasutused laupäeval. Veel pole teada, mis saab olema „soodushinnaga noorte eripileti“ hinnaks või millisele vanuserühmale see kehtib. Täpsemad üksikasjad selguvad 2023, aasta jaanuaris, mil toimub mõlemate riikide ministrite nõukogu kohtumine.

Saksamaa transpordi- ja digiministri Volker Wissingi sõnul soodustab planeeritav sooduspilet Euroopa vahelist reisimist ja aitab vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. „Selleks, et saavutada meie kliimaeesmärgid transpordisektoris, peame veenma veelgi rohkem inimesi rongiga sõitma. Selleks peame tegema atraktiivseid pakkumisi,“ ütles ta. „Olen veendunud, et sellise piletiga tugevdame nii meie kahe riigi vahelisi suhteid kui ka kliimasõbralikku rongiliiklust.“

„Reisimine ja vahetus on Prantsuse-Saksa suhete keskmes. See on oluline samm meie ühises ambitsioonis Euroopa ehitamise ja ökoloogilise ülemineku suunas,“ sõnas Wissingi Prantsuse kolleeg Clément Beaune.