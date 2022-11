Heathrow' lennujaama sajad töötajad alustavad paari nädala pärast streiki

„Streik põhjustab paratamatult häireid, hilinemisi ja lendude tühistamisi kogu Heathrow's, eriti puudutab see jalgpalli maailmameistrivõistlustele sõitjaid,“ hoiatas Unite'i piirkondlik juht Kevin Hall. Jalgpalli MM algab Kataris 20. novembril ja ametiühing ütles, et streik eeldab, et Qatar Airways, kes on jalgpallifännide jaoks lisalende pakkunud, saab streikimisest „tugeva löögi“.

Unite'i peasekretär Sharon Graham ütles aga, et ametiühingu liikmed Dnata ja Menzies „taotlevad lihtsalt korralikku palgatõusu“. „Mõlemad ettevõtted on väga kasumlikud ja saavad endale täiesti lubada õiglast palgatõusu,“ lisas Graham. Ametiühingu sõnul mõjutab see ka teisi lennufirmasid, sealhulgas Singapore Airlines, Cathay Pacific ja Emirates.

„Oleme teadlikud Dnata ja Menziesi kolleegide kavandatavast streigist Heathrow'l ning arutame oma lennufirmapartneritega, milliseid situatsiooniplaane nad saavad rakendada, et toetada oma maapealset käitlemist, kui streik peaks jätkuma,“ sõnas Heathrow' pressiesindaja. Ta lisas, et lennujaama prioriteediks on tagada, et reisijad ei kannataks lennufirmade maapealsete teenindajate puuduse tõttu.

Dnata UK tegevdirektor Alex Doisneau sõnul valmistab streik talle pettumust ning on kulukas. Ta lausus, et töötajatele on pakutud palka, mis on „kooskõlas inflatsiooniga ja üks parimatest selles valdkonnas“. „Soovime kinnitada oma klientidele, partneritele ja reisijatele, et rakendame situatsiooniplaane, et vähendada häireid meie tegevuses.“

Menzies ütles, et streik ei too „kellelegi kasu“. Menzies Aviationi Euroopa asepresident Miguel Gomez Sjunnesson märkis, et ettevõte on valmis jätkama palgaläbirääkimisi ning kutsus Unite'i üles osalema läbirääkimistel. „Samuti tahan kinnitada meie lennufirma klientidele, et meil on olemas kindlad situatsiooniplaanid, kui Unite otsustab jätkata tarbetut streiki,“ lisas ta.

Selle aasta alguses pettusid tuhanded reisijad järjekordade, hilinemiste ja tühistamiste tõttu. Need olid suures osas põhjustatud lennundussektori personalipuudusest. Lennujaamad ja lennuettevõtjad, kes vähendasid pandeemia kõrghetkel töökohti, on olnud hädas töötajate värbamisega, kuna nõudlus rahvusvaheliste reiside järele on taastunud.