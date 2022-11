Vaata, mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad

Üritused Tallinnas

Saku Suurhall täitub sel nädalavahetusel vahva käsitöö ja muu huvitava kraamiga: tulemas on Mardilaat . Viimsi Artiumis näeb Olga ja Priit Pärna näitust , vanalinnast saab aga üheskoos jalutada Telliskivisse – toimub jõuluteemaline jalutuskäik . Peale nende ürituste on Tallinna käimas restoranide nädal .