Ukraina reisikorraldaja Join Up on Eestis hästi kanda kinnitanud: esimese kuue kuuga teenindati 34 000 turisti

Join Up Baltic registreeriti Balti riikides aasta tagasi, 7. oktoobril ja alustas aktiivset tegevust 14. aprillil 2022. Esimese kuue kuu jooksul on reisikorraldaja Balti riikide reisijatele pakkunud reise Sharm el Sheikhi ja Hurghadasse Egiptuses, Kreeka saartele ning erinevatesse Türgi kuurortidesse.

Join Up Baltic on Join Up kaubamärgi esimene samm Euroopa turule. See aeg on olnud täis väljakutseid: pandeemiajärgne periood ja muutuvad reisimisharjumused, kuid vaatamata rasketele asjaoludele, saavutati suurepäraseid tulemusi. Pakutakse laia valikut hotelle, suurepärast teenindust ja lende oma strateegilise partneri SkyUp Airlinesiga,“ ütleb Sabina Saikovskaja, Join Up Balticu tegevjuht. „Me ei tee saladust oma ambitsioonidest saada liidriks Balti riikide reisiturul, pakkudes kaasaegset ja kvaliteetset toodet ning avades uusi reisisihtkohti.“

Talvehooajaks pakub Join Up kõige populaarsemaid sihtkohti: Sharm El Sheikh ja Hurghada. Ettevõte on alustanud 2023. aasta kevadeks ja suveks reiside müüki ka Kreekasse, Türki ja Egiptusesse. Join Up kaubamärk on tuntud 12-aastase kogemuse ja ulatusliku partnerite võrgustiku poolest enam kui 40 sihtkohas, pakkudes reisijatele Eestis, Lätis ja Leedus mitmesuguseid uuendusi ja eksklusiivset hotellivalikut.

Reisikorraldaja peakontor asub Riias, kus töötab üle 30 motiveeritud reisieksperdi. Join Up'i strateegiline partner on SkyUp Airlines. Hetkel on JoinUP ainus reisikorraldaja Baltimaades, kes lendab oma lennufirmaga. SkyUp Airlinesile kuulub 12 Boeing 737 tüüpi lennukit ning kaks lennukit baseeruvad Tallinna ja Vilniuse lennujaamades.

Enne sõda olid Join Up ja SkyUp Ukraina turuliidrid – Reisikorraldaja omas vähemalt 30% Ukraina turismiturust ja lennufirma oli suuruselt teine lende opereeriv ettevõte. Praegu omab Join Up Ukrainas 40% turuosa. Lisaks Balti riikidele tegutseb Join Up ka Ukrainas, Moldovas, Kasahstanis ja Rumeenias. Järgmisel aastal alustab Join Up tegevust ka Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris.