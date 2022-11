Stjuardess paneb südamele: viis tegevust, mida ükski oma tervisest hooliv inimene lennukis ei tee

„Ma mõistan, et pikal lennul võib tekkida tahtmine jalanõud ära võtta ja lasta jalgadel hingata. Paljudel inimestel kipuvad lennukis varbad paiste minema ja seega on arusaadav, et vahepeal tahaks jalgu tuulutada,“ räägib Danielle. Kuid naine lisab, et sokkis või veelgi hullem – paljajalu, ei tohiks mitte kunagi lennuki tualetti minna, sest see on kohutavalt ebahügieeniline. „Olete kindlasti märganud, et tihtipeale on lennuki vetsu põrand niiske või lausa märg. Kes arvab, et põrandal on vesi, eksib rängalt,“ avaldab ta ebameeldiva saladuse.