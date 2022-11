Igatsed külma ja märja eest plehku panna? Parimad paigad, kuhu reisida novembris

November on omamoodi vahepealne aeg. Jõulureise oodatakse alles kodudes, sügiseti reisijad ja pikkade nädalavahetuste veetjad on omad reisid juba lõpule viinud. Seetõttu on november üks soodsamaid kuid reisimiseks ning reisijad saavad nautida vaatamisväärsusi ja elamusi harvaesinevas rahus.

Lõunapoolkeral puhkeb kevad õide. Näiteks Kariibidel on hooaeg alles algamas, ilm on päikeseline ja hinnad madalad. Suurlinnad pakuvad vaatamisväärset küll aastaringselt, ent novembri külma ilmaga saab isegi Euroopa linnades veidi rahulikumalt huviväärsustega tutvuda.

Sydney, Austraalia

Pikema puhkuse võiks veeta Austraalias. Pealinnas Sydneys jätkub tegevust kõikidele. Novembri ilm ei ole veel lämmatavalt kuum. +20 kraadi on just piisavalt soodne, et näiteks rannas aega veeta.

Oktoobrist novembrini toimub Bondi rannas iga-aastane väliskulptuurinäitus Sculpture by the Sea. mis on üks Sydney populaarsemaid üritusi. Kolme nädala jooksul kogub näitus kokku peaaegu pool miljonit inimest nautima enam kui saja kunstniku loomingut.

Randadele lisaks võib avastada ka teistsuguse Sydney. Rahvusvahelised kultuuri- ja toiduüritused on tagatiseks, et iga reisija saab linnas mõnusalt aega veeta. Arhitektuurisõpru rõõmustavad ooperimaja ja Harbour Bridge. Samas on ka võimalik külastada Sydney Toweri Skywalki. Nii kaugele reisides tasub jääda pikemaks ajaks ja samas tutvuda vaatamisväärsustega ka väljaspool linna. Erakordse elamuse võib saada ka Austraalia Blue Mountainsi mägipiirkonnast.

Pariis, Prantsusmaa

Pariis, üks maailma populaarsemaid linnu, on hea reisisihtkoht igal aastaajal. Kui õhtud lähevad pimedamaks, saavutab valguse linn oma hiilguse ja kui turiste jääb vähemaks, on reisijatel ruumi selle võluva linnaga rahulikult tutvuda.

Novembris on lennupiletite ja hotellide hinnad odavad, sest turistid peavad novembrit talvereisideks valmistumise kuuks. Kuigi ka päeval on temperatuur +10 kraadi ringis, hoolitsevad terrasside soojalambid selle eest, et reisija saaks vabas õhus oma jooke nautida.