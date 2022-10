Kuhu põgeneda külma eest? Paigad mitte meist liiga kaugel, kus saab novembris veel rannamõnusid nautida

Odavlennufirmade üksikuid lende kombineerides on aeg-ajalt võimalik lennata Tallinnast Dubaisse vaid 180-230 euroga. Loomulikult on sel juhul miinuseks pikk lennupäev, mille jooksul läbi ühe või kahe Euroopa sõlmjaama kohale tiksuda. See pole parim variant lastega peredele.

Lõunanaabrite juurest läheb sel talvisel hooajal otselend Dubaisse. Ajalisi faktoreid arvestades on tegu vägagi mõistliku marsruudiga. Samas tuleb tõdeda, et aeg-ajalt pakuvad konkurendid või odavlennufirmade kombinatsioonid soodsamaid variante Dubaisse jõudmiseks.

Üldiselt soovitatakse Roheneemesaartele minna, kui plaan on lihtsalt vabalt võtta. Võrreldes nii mõnegi tuntud sihtkohaga (nagu Dubai või Tenerife) on seal tunduvalt vähem tegevusi.

Keskeltläbi pole Roheneemesaartel hingekuu sugugi vihmane. Kuigi detsember on veelgi kuivem, siis üldiselt võib oodata võrdlemisi vihmavaba puhkust ka novembris. Siiski tasub arvestada, et tegu on keset ookeani asuvate saartega. Seetõttu võib üllatavat ilma ikkagi aeg-ajalt ette tulla.

November on ideaalne aeg Roheneemesaarte külastamiseks. Päevased maksimaalsed temperatuurid jäävad vahemikku 27 kuni 29 kraadi. Õhtud ja ööd on mõnusalt sametised. Ööpäeva temperatuur alla 20 kraadi tavaliselt ei langegi, mis on Eesti külmale novembrile korralikuks vastukaaluks.

Kõige odavam viis Tallinnast Küprosele saamiseks on Iiri odavlennufirma Ryanair otselennud marsruudil Tallinn-Paphos. Läbi aegade odavaimad lennupiletid on sel liinil olnud vaid 10 eurot ühe otsa kohta. 2022. aasta talvel muidugi sellist lõbu oodata ei saa. Pigem tuleks arvestada odavaimate edasi-tagasi lennupiletit hinnaks 80-100 eurot. Keskmised Ryanairi hinnad sel talvel jäävad pigem 140-220 euro vahemikku.

Kuidas jõuda võimalikult odavalt Roheneemesaartele?

Parimad lennupiletite hinnad meie lähiregioonist on olnud viimase hetke tšarterlennud algusega Helsingist. Hinnad on jäänud 50-150 euro vahemikku. On vähe lootust, et 2022. aasta talvel taoliseid imehindu kohtaks. Siiski pole viimase hetke pakkumised kuhugi kadunud.

Sel talvel tasuks pigem viimase hetke lennuhindadeks oodata 190-300 eurot. Samas on see jätkuvalt soodsam võrreldes liinilendudega.

Tavalised lennupiletid Roheneemesaartele jäävad pigem vahemikku 500-900 eurot. Seejuures on need ümberistumistega.

Kuigi tšarterlend Helsingist võib kõlada tüütu valikuna, siis reaalsuses on sellel kaks olulist plussi: imeodavad viimase hetke pakkumised ning aega ja närve säästev otselend.

Lenda Maltale

Malta on viimasel ajal eestlaste seas populaarsust kogunud. Novembrikuu võib olla Maltal veel täiesti mõnus aeg. Eriti kui minna kuu esimesel poolel. Päevased temperatuurid võivad hea õnne korral vabalt küündida 25 kraadini. Reisiplaane tehes tuleb aga olukorda realistlikult hinnata.

Novembrikuus võib Maltal vabalt olla perioode, mil sajab mitu päeva järjest. Kuigi vahepeal võib täiesti soe päike välja tulla, siis ikkagi tähendab see üsna ebameeldivat puhkust. Täiendav probleem on see, et suurte sadudega koos kaasneb Maltal aeg-ajalt risk üleujutusteks. Kuigi need kipuvad juhtuma pigem südatalvisemal perioodil, mitte novembris.

Hea õnne korral on aga võimalik novembris vabalt veeta terve nädal sooja päikese all. Turiste on vähem. Hinnad on langenud mõistlikumale tasemele.

Milline on soodsaim viis Maltale lendamiseks?

Absoluutselt odavaim viis Maltale lendamiseks on Ryanairi otselennud Tallinnast ja Riiast. Kusjuures keskeltläbi on isegi Tallinnast rohkem soodsamaid hindu näha. Kõige parema hinnaga on saadud otselende lausa 15 euroga ühe otsa eest. Siiski on need väga erandlikud supermüükide käigus turule paisatud piletid.

Enamasti jäävad parima hinnaga lennupiletid vahemikku 60 kuni 100 eurot. Keskmised piletihinnad platseeruvad aga pigem 140-180 euro piirimaile.

Lõuna-Eestis elavatele reisisõpradele ja puhkajatele võivad sobida ka otselennud Riiast. Samamoodi Ryanairiga ning üldine hinnatase on mõlemast lennujaamast sarnane.

Alternatiivina on võimalik kasutada näiteks Lufthansa jätkulende Frankfurdi kaudu. Sel juhul tuleb aga odavaima piletite hinnaks arvestada pigem 120 kuni 190 eurot.