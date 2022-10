Seitse põhjust, miks võtta ette linnapuhkus Nürnbergis

Novembri lõpust kuni jõuludeni on paljud maailma linnad ehitud imelise jõuluvalgustusega ja avatud on jõuluturud. Tallinna mõõtu Nürnberg on tuntud kui üks maailma vanima jõuluturu traditsiooniga linn. Lisaks jõuluturule on sealne vanalinn just paraja suurusega, et nautida mõnusaid jalutuskäike. Tegevust leidub nii suurtele kui väikestele ja seda loomulikult ka jõuluvälisel ajal.

Nürnbergi jõuluturg

Nürnbergi jõuluturu traditsioon ulatub 17. sajandisse ja on üks vanimaid ning kuulsamaid jõuluturge maailmas. Jõuluturg toimub vanalinna keskväljakul Hauptmarktil, Frauenkirche kiriku esisel väljakul ning sellega külgnevatel tänavatel. Väikesed puidust majakesed on tihti kaunistatud käsitsi tehtud jõulukaunistustega ja neis müüakse traditsioonilisi kohalikke hõrgutisi - piparkooke, Spekulatiuse mandliküpsiseid, hõõgveini ja palju muud maitsvat. Kaks kohustuslikku kohalikku toitu, mida kindlasti proovida tuleks, on Nürnbergi piparkoogid Lebkuchen, mis sisaldavad pähkleid, mett, erinevad vürtse nagu kaneel, nelk ja kardemon ja on osa Nürnbergi algupärase Lebkucheni vanast salaretseptist. Teiseks kindlasti proovimist väärt roaks on otse grillil valmistatavad Nürnbergi bratwurstid. Lisaks toidule ja söögile saab osta erinevaid kingitusi ja saada osa jõulumelust. Lastele on jõuluturul omaette ala, kust leiab karuselle, meisterdamist ja palju muud.

Jalutuskäigud vanalinnas

Nürnbergi vanalinna on kõige parem avastada jalgsi, paljud tänavad on autovabad, mis teeb kulgemise eriti mõnusaks. Oma majesteetlike linnamüüridega on Nürnbergi vanalinna lihtne teistest linnaosadest eristada ja uhkeid tänavaid ja puitelamuid uudistada. Pea kogu vanalinn on suurepärane ja pidevalt paneb ahhetama üle jõe viiv uus sild või allee. Vaja on vaid mugavaid jalanõusid, seljakotti, kaarti ja kaamerat ning lihtsalt kulgeda.

Nürnbergi keiserlik linnus