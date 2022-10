FOTOD | Veel jõuad! Kaunases saab vaadata Yoko Ono võimsat näitust „Vabaduse õppeaed“

Yoko Ono loomingu üheks keskseks komponendiks on ideed. Need võivad olla tõsised või mängulised, utoopilised või poeetilised, väljendatud sõnades või tegevustes, teostatud objektide ja installatsioonidena või lihtsalt publiku kujutlusvõimes. Tema tööd on väga poliitilised ja sotsiaalsed, mis ei kaota aja jooksul oma aktuaalsust, julgustades vaatajat kriitiliselt hindama ümbritsevat maailma ja kunsti keelt kasutades aktiivselt väljendama oma seisukohta olulistes sotsiaalpoliitilistes küsimustes. „Vabaduse õppeaed“ on kutse tutvuda Yoko Ono loominguga ja mõtiskleda elu tõsiduse ja mängulisuse ning kujutlusvõime üle. Näitus on korraldatud projekti „Kaunas - Euroopa kultuuripealinn 2022“ raames ja see on avatud 4. detsembrini.