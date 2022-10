Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Muusika

Tuurid ja matkad

Rõõm tõdeda, et ehkki ilmad aina jahenevad, ei kao õues koos rändamise tuurid kuskile. Sel nädalavahetusel on võimalik minna ÖÖmatkale Väikesele Väerajale ja sügis-talvisele jalutuskäigule Tallinna Raekoja platsist Telliskivi loomelinnakusse. Huvitav ekskursioon tuleb ka Eesti Kunstimuuseumis: Kunstisari 60+: Kunst või teadus , kus tunniajasel tuuril vesteldakse ja tutvutakse näitustega.

ERM kutsub reedel lapsi muuseumisse. „ Jüri ja Mari muuseumimatk “ viib huvilised püsinäitusele „Kohtumised“, sobib lasteaialastele ja algkooliealistele. Tuur „Jüri ja Mari keelesugulastel külas“ viib püsinäitusele „Uurali kaja“, sobib samuti lasteaialastele ja algkooliealistele. Mõlema tuuri kestvuseks üks tund.

Muu põnev

Kultuurikatlas toimub nädalavahetusel Põlevate Kõrvitsate FEST/ 15. JAFF - 2- . Korraldajad ütlevad nii: „Tähed otsustasid, et Jaapani animafilmide festivali JAFF kulminatsioon langeb kõigi hingede öö eelõhtule ja see tähendab, et vaatajaid ootab ka rikkalik kultuuriprogramm halloween'i vaimus.“

Tartus aga toimub 20/20 Filmifestival , mille käigus tuuakse vaatajate ette 1920. aastate tummfilmid, sidudes nii ammumöödunud 20ndaid saabunud 20ndatega.

Näitus

Kumus on näitus nimega „ Kunst või teadus “. Kunsti ja teaduse dialoog on praegusel tormilisel digiarengu ja tõejärgsuse ajastul oluline teema. Samas on teaduse visuaalne ajalugu suuresti unustatud. Näitus vaatleb kunsti seoseid loodus- ja reaalteadustega 19. sajandil ja 20. sajandi alguses.